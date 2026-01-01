images
MingXing 68017 Solid Color Background Black фон тканевый черный 3x6 м

MingXing 68017 Solid Color Background Black фон тканевый черный 3x6 м

MingXing
Артикул: NVF-5870

MINGXING 68017 Solid Color Background Black – фон тканевый однотонный черный 3x6 м. Материал полотна фона – 100% хлопок (сатин), фон плотный, равномерно прокрашен со всех сторон.

Описание

Не линяет, не облезает при многократной стирке. Полотно цельное без швов, есть карман для держателя фонов, края фона обработаны. Фон снабжен чехлом для переноски и хранения.

Характеристики:

  • цвет – черный
  • размер, м – 3х6 

Комплектация

 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Chris James 126 Mauve фолиевый фильтр сиреневый
Арт. FTR-544
Chris James 126 Mauve фолиевый фильтр сиреневый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фолиевый фильтр Mauve 126 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 4,1%, поглощение 1,39%. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Chris James 071 Tokyo Blue фолиевый фильтр Токио синий
Арт. NVF-1066
Chris James 071 Tokyo Blue фолиевый фильтр Токио синий
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фолиевый фильтр Tokyo Blue 071 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 1%, поглощение 2. Цена указана за один погонный метр.  

2 870 ₽
В корзину
Chris James 021 Golden Amber фолиевый фильтр янтарно-золотой
Арт. FTR-534
Chris James 021 Golden Amber фолиевый фильтр янтарно-золотой
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фолиевый фильтр Golden Amber 021 известного английского производителя Chris James Lighting Filters.  Пропускная способность фильтра 31,1%, поглощение 0,51%. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Grifon BS-06 система установки легких фонов 3х3,1 м
Grifon BS-06 система установки легких фонов 3х3,1 м
Grifon BS-06 система установки легких фонов 3х3,1 м
Арт. NVF-6396
Grifon BS-06 система установки легких фонов 3х3,1 м
Наличие
более 10 шт

Grifon BS-06 – система установки фона типа ворота.

Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина состоит из четырех секций по 78 см, длина перекладины – 310 см. Стойки четырехсекционные (диаметр 25-22-19-16 cм). Максимальная высота – 3 м. Комплектуется сумкой для хранения и переноски. Вес - 3,8 кг.

5 680 ₽
В корзину
Grifon RF-700w рефлектор белый 70 см под байонет Bowens
Grifon RF-700w рефлектор белый 70 см под байонет Bowens
Grifon RF-700w рефлектор белый 70 см под байонет Bowens
Арт. NVF-2939
Grifon RF-700w рефлектор белый 70 см под байонет Bowens
Наличие
в наличии 1-3 шт

Grifon RF-700w – софтрефлектор, предназначен для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Bowens.

8 070 ₽
В корзину
-8 %
Grifon B-22 Т ролики для стоек с тормозом
Арт. NVF-9789
Grifon B-22 Т ролики для стоек с тормозом
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 8 ч

Grifon B-22 Т - ролики с тормозом для стоек.

Комплект роликов для студийных стоек с диаметром ножек 22 мм. Ролики оборудованы системой тормоза и обладают высокой эргономичностью и функциональностью. Позволяют легко и удобно перемещать стойки или журавли с тяжелым или объемным оборудованием по студии.

Выдерживают максимальный вес осветительного оборудования до 19 кг. Диаметр колеса - 50 мм. Диаметр посадочного места - 22 мм. 

-8 %2 280 ₽
2 090 ₽
В корзину

Видео

Микрофоны для видео. Обзор петличных микрофонов
Микрофоны для видео. Обзор петличных микрофонов
Видеоурок &quot;10 отличных поз для свадебной портретной фотосъемки&quot;
Видеоурок "10 отличных поз для свадебной портретной фотосъемки"
visico5 in ABU dhabi desert against the sunlight by Boris in 2019
visico5 in ABU dhabi desert against the sunlight by Boris in 2019
Анри Картье-Брессон
Анри Картье-Брессон
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.