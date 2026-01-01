MingXing 68017 Solid Color Background Black фон тканевый черный 3x6 м

Арт. NVF-9789

до конца распродажи 1 дн, 8 ч

Grifon B-22 Т - ролики с тормозом для стоек.

Комплект роликов для студийных стоек с диаметром ножек 22 мм. Ролики оборудованы системой тормоза и обладают высокой эргономичностью и функциональностью. Позволяют легко и удобно перемещать стойки или журавли с тяжелым или объемным оборудованием по студии.

Выдерживают максимальный вес осветительного оборудования до 19 кг. Диаметр колеса - 50 мм. Диаметр посадочного места - 22 мм.