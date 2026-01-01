images
Grifon W-098 фон тканевый пятнистый 2,7х5 м коричневый

Grifon W-098 фон тканевый пятнистый 2,7х5 м коричневый

Grifon
Артикул: DAN-9117

Grifon W-098 фон тканевый пятнистый 2,7х5 м коричневый

Фон тканевый пятнистый. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота. Материал - хлопчатобумажный муслин. Плотность - 111 г/м2. Размер - 2.7х5 м.

Описание

Grifon W-098 фон тканевый пятнистый 2,7х5 м коричневый

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Обзор комплекта постоянного света Fotokvant FL-5 KIT
Обзор комплекта постоянного света Fotokvant FL-5 KIT
Владимир Клавихо-Телепнев (арт-фотограф)
Владимир Клавихо-Телепнев (арт-фотограф)
Как корректно вписывать фотографии в видеоряд
Как корректно вписывать фотографии в видеоряд
Как делать отличные селфи и релфи
Как делать отличные селфи и релфи
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.