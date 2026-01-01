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Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon W-098 фон тканевый пятнистый 2,7х5 м коричневый
Фон тканевый пятнистый. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота. Материал - хлопчатобумажный муслин. Плотность - 111 г/м2. Размер - 2.7х5 м.
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