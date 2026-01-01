Фон не требует дополнительной системы установки.
Высота конструкции - 2,4 м, длина - 4 м.
Фон не требует дополнительной системы установки.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant BGC-2440 Green фон тканевый на каркасе 2.4х4 м зеленый. Разборный каркас позволяет легко перевозить и устанавливать фон.
Фон не требует дополнительной системы установки.
Высота конструкции - 2,4 м, длина - 4 м.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter