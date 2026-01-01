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Fotokvant BGC-2440 Green фон тканевый на каркасе 2.4х4 м зеленый

Fotokvant BGC-2440 Green фон тканевый на каркасе 2.4х4 м зеленый

Fotokvant
Артикул: DAN-9784

Fotokvant BGC-2440 Green фон тканевый на каркасе 2.4х4 м зеленый. Разборный каркас позволяет легко перевозить и устанавливать фон.

Описание

Фон не требует дополнительной системы установки. 
Высота конструкции - 2,4 м, длина - 4 м.

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