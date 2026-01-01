Falcon Eyes BCP-15 ВС-2970 фон розовый 2,9х7 м

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes BCP-15 ВС-2970 – универсальный однотонный бесшовный тканевый фон. По одному краю прошит таким образом, чтобы легко устанавливаться на перекладину.
Отлично подходит как для любительской, так и для профессиональной фотосъемки.
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