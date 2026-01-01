Fotokvant NVF-3222 фон хромакей зеленый 6,0x6,0 м

Артикул: NVF-3222

Fotokvant NVF-3222 – тканевый фон на подложке для фото- и видеосъемки. Используется в ситуациях, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Материал матовый, окраска произведена стойкими к истиранию красками. Использование хромакея гарантирует отсутствие бликов. Фон легко чистится. Оснащен люверсами и специальными резинками по углам для крепеления на раму. Может быть установлен на систему крепления фонов, которая приобретается отдельно. Цвет – зеленый. Размер, м – 6,0x6,0 м.