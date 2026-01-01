Movie Yeah MY Key фон хромакей-трансформер

У видеографа есть возможность выставить необходимый угол фона: снимать сверху-вниз, снизу-вверх. Можно "откеить" не только фон, но и нижнюю часть ("пол"), на которой стоит объект.
Вся конструкция легко собирается и разбирается, укладывается в специальный чехол. Можно легко передвигаться, просто повесив чехол на плечо, либо поместить в легковой автомобиль. MY Key возможно установить в любом месте, как в студии, так и на улице в зависимости от поставленных задач. Размеры MY Key позволяют не ограничивать себя в работе.
- ширина – 1,8 м
- длина – 4,0 м
- вес – 6 кг