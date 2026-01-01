Visico BP-027 DH-005 двусторонний складной фон 100x150 см

Артикул: DAN-4850

Двусторонний складной фон Visico BP-027 DH-005, размер - 100x150 см.

Складной тканевый фон размером 100х150 см. Изготовлен из ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Цвет - DH-005 (смотри фото).