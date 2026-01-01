Visico BP-027 DH-005 двусторонний складной фон 100x150 см

Ручной осветитель Falcon Eyes StripLight 90 LED.
Светодиодный осветитель мощностью 24 Вт. Имеет 90 SMD-светодиодов, цветовую температуру 5600 К, регулировку яркости от 10 до 100 процентов, индекс цветопередачи CRI≥90. В комплекте сетевой адаптер.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Двусторонний складной фон Visico BP-027 DH-005, размер - 100x150 см.
Складной тканевый фон размером 100х150 см. Изготовлен из ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Цвет - DH-005 (смотри фото).
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Ручной осветитель Falcon Eyes StripLight 90 LED.
Светодиодный осветитель мощностью 24 Вт. Имеет 90 SMD-светодиодов, цветовую температуру 5600 К, регулировку яркости от 10 до 100 процентов, индекс цветопередачи CRI≥90. В комплекте сетевой адаптер.