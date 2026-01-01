Smartum BP-026 серый/зеленый складной фон с пологом 1,5х2х3,2 м

Fotokvant GRID-6090 - соты для софтбокса размером 60х90 см. Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-6090BW.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Smartum BP-026 – фон тканевый. Размер основания, см – 150х200; цвет белый. В комплекте двусторонний чехол с пологом. Размер, см – 150х320; длина вертикальной части фона, см – 200; длина откидывающегося полога на пол, см – 120; цвет серый/зеленый (сhromakey).
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Fotokvant GRID-6090 - соты для софтбокса размером 60х90 см. Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-6090BW.
Fotokvant BG-1821 Blue Green – тканевый фон хромакей двусторонний синего/зеленого цветов.
Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Фон на жестком и упругом складном каркасе может быть готов к работе за считанные секунды. Предупреждает образование складок и бликов, влияющих на цветовой тон. Диаметр в сложенном состоянии 74 см.
Fotokvant SB-6090BW – софтбокс размером 60х90 см с адаптером Bowens. Легкий прямоугольный софтбокс (квадробокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.