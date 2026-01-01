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Smartum BP-026 серый/зеленый складной фон с пологом 1,5х2х3,2 м
Smartum BP-026 серый/зеленый складной фон с пологом 1,5х2х3,2 м
Smartum BP-026 серый/зеленый складной фон с пологом 1,5х2х3,2 м

Smartum BP-026 серый/зеленый складной фон с пологом 1,5х2х3,2 м

Smartum
Артикул: NVF-7326

Smartum BP-026 – фон тканевый. Размер основания, см – 150х200; цвет белый. В комплекте двусторонний чехол с пологом. Размер, см – 150х320; длина вертикальной части фона, см – 200; длина откидывающегося полога на пол, см – 120; цвет серый/зеленый (сhromakey). 

Описание

Smartum BP-026 серый/зеленый складной фон с пологом 1,5х2х3,2 м

Комплектация

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