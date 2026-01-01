Raylab RF-12 Green/Blue фон складной хромакей муслиновый 150x200 см зеленый/синий

Пружинная рамка обеспечивает отличное натяжение поверхности фона, что позволяет избежать складок на поверхности.
Хорошо подходит для применения в домашней фотостудии. Большая рабочая поверхность позволяет снимать не только портреты, но и людей в полный рост или большие предметы.
Может использоваться без дополнительных креплений — просто прислоните фон для фотостудии к стене или положите на пол.
Размер в сложенном состоянии 50см, укладывается в чехол.
Характеристики:
- Материал: хлопок, сталь
- Цвет: зеленый/синий
- Размер, см: 150×200