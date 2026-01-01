images
images
images
images
images
Raylab RF-12 Green/Blue фон складной хромакей муслиновый 150x200 см зеленый/синий
Raylab RF-12 Green/Blue фон складной хромакей муслиновый 150x200 см зеленый/синий
Raylab RF-12 Green/Blue фон складной хромакей муслиновый 150x200 см зеленый/синий
Raylab RF-12 Green/Blue фон складной хромакей муслиновый 150x200 см зеленый/синий
Raylab RF-12 Green/Blue фон складной хромакей муслиновый 150x200 см зеленый/синий

Raylab RF-12 Green/Blue фон складной хромакей муслиновый 150x200 см зеленый/синий

Raylab
Артикул: DAN-7739

Raylab RF-12 - тканевый двусторонний фотофон с самыми популярными цветами зеленый/синий.

Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Большая рабочая поверхность позволяет снимать не только портреты, но и людей в полный рост или большие предметы.

Описание

Пружинная рамка обеспечивает отличное натяжение поверхности фона, что позволяет избежать складок на поверхности.

Хорошо подходит для применения в домашней фотостудии. Большая рабочая поверхность позволяет снимать не только портреты, но и людей в полный рост или большие предметы.

Может использоваться без дополнительных креплений — просто прислоните фон для фотостудии к стене или положите на пол.

Размер в сложенном состоянии 50см, укладывается в чехол.

Характеристики:

  • Материал: хлопок, сталь
  • Цвет: зеленый/синий
  • Размер, см: 150×200

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Savage (25-1253) Beige фон бумажный 1.35x11 м бежевый
Savage (25-1253) Beige фон бумажный 1.35x11 м бежевый
Savage (25-1253) Beige фон бумажный 1.35x11 м бежевый
Арт. DAN-7934
Savage (25-1253) Beige фон бумажный 1.35x11 м бежевый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Savage (25-1253) Beige известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

Плотность фона – 160 г/м2Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

5 090 ₽
В корзину
Grifon 14 фон бумажный жёлтый 2,7х10 м
Арт. DAN-6118
Grifon 14 фон бумажный жёлтый 2,7х10 м
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон бумажный Grifon 14, желтый, размер - 2,7х10 м.

Бумажный студийный фон сделан из бумаги плотностью 145 г/м, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,7х10 м.

3 040 ₽
В корзину
E-IMAGE RE2010 green фон складной зеленый 1,5х2м
E-IMAGE RE2010 green фон складной зеленый 1,5х2м
Арт. DAN-5838
E-IMAGE RE2010 green фон складной зеленый 1,5х2м
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон E-IMAGE RE2010 green складной, зеленый, размер - 1,5х2 м.

Складной тканевый фон размером 150х200 см. Изготовлен из плотной ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон.

3 630 ₽
В корзину
Savage (23-1253) Sea Green фон бумажный 1,35x11 м цвет зеленого чая
Savage (23-1253) Sea Green фон бумажный 1,35x11 м цвет зеленого чая
Savage (23-1253) Sea Green фон бумажный 1,35x11 м цвет зеленого чая
Арт. DAN-7963
Savage (23-1253) Sea Green фон бумажный 1,35x11 м цвет зеленого чая
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон бумажный Savage (23-1253) Sea Green известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна. 

Плотность фона – 160 г/м2Размер 1,35х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе. Фон упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

5 090 ₽
В корзину
DGTape UM Gaffa Tape Black тейп ультраматовый черный 24 мм x 50 м
Арт. DAN-1479
DGTape UM Gaffa Tape Black тейп ультраматовый черный 24 мм x 50 м
Наличие
более 10 шт

DGTape UM Gaffa Tape Black - тейп ультраматовый черный, размер 24 мм х 50 м.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 24 мм х 50 м. Цвет - черный, ультраматовый.

1 300 ₽
В корзину
Wansen BMF-100200S гибкое зеркало серебро 100х200 см
Wansen BMF-100200S гибкое зеркало серебро 100х200 см
Wansen BMF-100200S гибкое зеркало серебро 100х200 см
Арт. DAN-5469
Wansen BMF-100200S гибкое зеркало серебро 100х200 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон пластиковый Wansen BMF-100200S гибкое зеркало серебро, размер - 1х2 м.

Художественный пластиковый фон размером 1х2 м. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта и в портретной фотографии для создания спецэффекта "жидкое зеркало". Поставляется в свернутом в рулон виде. Толщина - 1 мм.

4 930 ₽
В корзину
E-IMAGE RE2010 blue/green фон складной двусторонний синий/зеленый 1,5х2м
Арт. DAN-5837
E-IMAGE RE2010 blue/green фон складной двусторонний синий/зеленый 1,5х2м
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон E-IMAGE RE2010 blue/green складной двусторонний, синий/зеленый, размер - 1,5х2 м.

Тканевый фон хромакей двусторонний сине-зеленого цвета. Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Пользуется популярностью у блогеров, так как удобен для съемки "по пояс".

4 060 ₽
В корзину
Savage (25-12) Beige фон бумажный 2,7x11 м бежевый
Savage (25-12) Beige фон бумажный 2,7x11 м бежевый
Savage (25-12) Beige фон бумажный 2,7x11 м бежевый
Арт. FTR-720
Savage (25-12) Beige фон бумажный 2,7x11 м бежевый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Бумажные фоны Savage известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

8 690 ₽
В корзину

Видео

Джоэль Мейеровиц - влюбленный в цвет гений уличной фотографии
Джоэль Мейеровиц - влюбленный в цвет гений уличной фотографии
Phottix (81430) Nuada P VLED светодиодный осветитель с аккумулятором. Обзор
Phottix (81430) Nuada P VLED светодиодный осветитель с аккумулятором. Обзор
Мастер-класс фотографа Игоря Алексеева в г. Дубна
Мастер-класс фотографа Игоря Алексеева в г. Дубна
Ансел Адамс – лучший пейзажист всех времен и народов
Ансел Адамс – лучший пейзажист всех времен и народов
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.