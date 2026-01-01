Raylab RF-12 Green/Blue фон складной хромакей муслиновый 150x200 см зеленый/синий

Описание

Пружинная рамка обеспечивает отличное натяжение поверхности фона, что позволяет избежать складок на поверхности.

Хорошо подходит для применения в домашней фотостудии. Большая рабочая поверхность позволяет снимать не только портреты, но и людей в полный рост или большие предметы.

Может использоваться без дополнительных креплений — просто прислоните фон для фотостудии к стене или положите на пол.

Размер в сложенном состоянии 50см, укладывается в чехол.



Характеристики: