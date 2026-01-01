Phottix 86538 складной фон-рассеиватель 150х200 см белый

Артикул: NVF-2702

Phottix (86538) – складной фон-рассеиватель из прозрачного белого материала.

Модель многофункциональна, может быть использована в качестве рассеивателя для уменьшения светового потока и получения мягкого освещения. Также применяется и как универсальный мобильный фон. Для хранения и транспортировки рассеиватель складывается в переносную сумку диаметром 65 см. Вес - 2,0 кг.

