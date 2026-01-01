Phottix 86538 складной фон-рассеиватель 150х200 см белый

Клипса-прищепка Falcon Eyes/Grifon CL-C35 для крепления и драпировки фонов или отражателей.
Чаще всего используют клипсу для крепления и удержания фонов, светоотражателей, цветных фильтров или пластикового фона на фотостол. Вес - 150 грамм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix (86538) – складной фон-рассеиватель из прозрачного белого материала.
Модель многофункциональна, может быть использована в качестве рассеивателя для уменьшения светового потока и получения мягкого освещения. Также применяется и как универсальный мобильный фон. Для хранения и транспортировки рассеиватель складывается в переносную сумку диаметром 65 см. Вес - 2,0 кг.
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Клипса-прищепка Falcon Eyes/Grifon CL-C35 для крепления и драпировки фонов или отражателей.
Чаще всего используют клипсу для крепления и удержания фонов, светоотражателей, цветных фильтров или пластикового фона на фотостол. Вес - 150 грамм.
Grifon 2410nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Трехсекционная стойка (диаметр секций 25-22-19 мм). Диаметр ножек 22 мм. Максимальная высота 240 см, в сложенном состоянии 90 см. Вес 1,3 кг. Нагрузка до 5 кг.