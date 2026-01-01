Lastolite LC5687 фотофон складной хромакей синий и зеленый 150х180 см

Стул визажиста Fotokvant CHM-2 высокий. Деревянный стул высотй 122 см. Максимальная нагрузка - 80 кг. Цвет - черный.
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lastolite LC5687 – складной тканевый фон размером 150х180 см. Изготовлен из фирменной ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Также его можно использовать, как опору. Фон укомплектован прорезиненным чехлом.
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Стул визажиста Fotokvant CHM-2 высокий. Деревянный стул высотй 122 см. Максимальная нагрузка - 80 кг. Цвет - черный.