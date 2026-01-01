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Lastolite LC5687 фотофон складной хромакей синий и зеленый 150х180 см

Lastolite LC5687 фотофон складной хромакей синий и зеленый 150х180 см

Lastolite
Артикул: DAN-0223

Lastolite LC5687 – складной тканевый фон размером 150х180 см. Изготовлен из фирменной ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Также его можно использовать, как опору. Фон укомплектован прорезиненным чехлом.

Описание

Lastolite LC5687 фотофон складной хромакей синий и зеленый 150х180 см

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Наличие
более 10 шт

Стул визажиста Fotokvant CHM-2 высокий. Деревянный стул высотй 122 см. Максимальная нагрузка - 80 кг. Цвет - черный.

12 730 ₽
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