Lastolite LB6921 фотофон складной черный/белый 180х275 см

Fotokvant АСь-2 Natural – классический стул режиссера, высокий.
Деревянный стул высотой 122,5 см. Максимальная нагрузка – 150 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lastolite LB6921 – складной тканевый фон размером 180х275 см. Изготовлен из фирменной ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Также его можно использовать, как опору. Фон укомплектован прорезиненным чехлом.
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Fotokvant АСь-2 Natural – классический стул режиссера, высокий.
Деревянный стул высотой 122,5 см. Максимальная нагрузка – 150 кг.
Fotokvant STR-49 - кистевой ремень для фотоаппарата, черный.
Стильный кистевой ремень, предназначен для фиксации камеры на запястье. Изготовлен из качественной эко-кожи с прошивкой капроном. Имеет эргономичную расширенную накладку, уменьшающую давление на запястье при использовании.