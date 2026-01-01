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Lastolite LB56WD Washington/Dakota фотофон складной 150х180 см

Lastolite LB56WD Washington/Dakota фотофон складной 150х180 см

Lastolite
Артикул: DAN-0207

Lastolite LB56WD Washington/Dakota – складной тканевый фон размером 150х180 см. Изготовлен из фирменной ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Также его можно использовать, как опору. Фон укомплектован прорезиненным чехлом.

Описание

Lastolite LB56WD Washington/Dakota фотофон складной 150х180 см

Комплектация

 

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Как правильно выбрать фон для домашней и профессиональной фотостудии?

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