Lastolite LB56WU Wyoming/Mississippi фотофон складной 150х180 см

Белый зонт на просвет. Диаметр 101 см. Вес - 350 г.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Lastolite LB56WU Wyoming/Mississippi – складной тканевый фон размером 150х180 см. Изготовлен из фирменной ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Также его можно использовать, как опору. Фон укомплектован прорезиненным чехлом.
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Белый зонт на просвет. Диаметр 101 см. Вес - 350 г.
Lastolite LB5731 Autumn Foliage/Seascape – тканевый складной фон серии Out of Focus. Каждый двухсторонний фон имеет уникальное боке. Реалистичная окраска «осенняя листва/морской пейзаж» имитирует структуру с великолепной детализацией. Размер 1,2x1,5 м, в сложенном виде – 65 см.
Lastolite LB56NO New York/Ohio – складной тканевый фон размером 150х180 см. Изготовлен из фирменной ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон. Также его можно использовать, как опору. Фон укомплектован прорезиненным чехлом.