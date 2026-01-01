images
П-Фото (1205-1504) фон тканевый 1,5х2 м складной серый с разводами

П-Фото (1205-1504) фон тканевый 1,5х2 м складной серый с разводами

П-Фото
Артикул: FTR-1164

Фон П-Фото (1205-1504) – тканевый складной серый с разводами. Размер 1,5х2,0 м.

Описание

П-Фото (1205-1504) фон тканевый 1,5х2 м складной серый с разводами

Комплектация

(1205-1504)

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-15 %
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Арт. NVF-8713
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 10 ч

Fotokvant RFLH-06 – универсальный поворотный адаптер для крепления оборудования. Имеет почти все виды крепления - стандартные резьбовые соединения 1/4", 3/8", 5/8" и горячий башмак.

-15.46 %970 ₽
820 ₽
В корзину
-10 %
Grifon TI W-042 фон пятнистый сиреневый 3х5 м
Арт. FTR-593
Grifon TI W-042 фон пятнистый сиреневый 3х5 м
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 2 дн, 19 ч

Тканевый студийный фон Grifon - пятнистый сиреневый.

Материал – хлопок. Размер 3х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

-10 %5 280 ₽
4 750 ₽
В корзину
Fotokvant BN-1621 Light Gray нетканый фон 1,6х2,1 м светло-серый
Арт. FTR-1300
Fotokvant BN-1621 Light Gray нетканый фон 1,6х2,1 м светло-серый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет светло-серый.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде.

900 ₽
В корзину

Видео

Настройка стедикама Golle Micro для экшен-камеры
Настройка стедикама Golle Micro для экшен-камеры
Родни Смит
Родни Смит
Схема света по правилу да Винчи. Снимаем с одним источником
Схема света по правилу да Винчи. Снимаем с одним источником
Сол Лейтер: первый фотограф цветной стрит-фотографии, великий ценитель двусмысленности
Сол Лейтер: первый фотограф цветной стрит-фотографии, великий ценитель двусмысленности
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.