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Falcon Eyes BCP-18 RB-4066 фон тканевый складной светло-сливовый 1,02х1,68 м

Falcon Eyes BCP-18 RB-4066 фон тканевый складной светло-сливовый 1,02х1,68 м

Falcon Eyes
Артикул: NVF-1143

Falcon Eyes BCP-18 RB-4066 – тканевый фон на гибком стальном ободе для растяжки. Не требует дополнительной специальной системы для установки фонов. Применяется в студийной и выездной фотосъемке для ростовых портретов.

Изготовлен из высокопрочной капроновой ткани с антибликовым покрытием. Размер 1,02х1,68 м.

 

Описание

Для хранения и транспортировки возможна упаковка в специальный чехол, который идет в комплекте.

Обратите внимание, что цвет фона на мониторе может не полностью соответствовать оттенку фона в действительности.

 

 

Комплектация

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