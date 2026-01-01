Falcon Eyes BCP-08 RB-6276 фон тканевый складной голубой 1,58х1,93 м

Артикул: NVF-1128

Falcon Eyes BCP-08 RB-6276 – тканевый фон на гибком стальном ободе для растяжки. Не требует дополнительной специальной системы для установки фонов. Применяется в студийной и выездной фотосъемке для ростовых портретов.

Изготовлен из высокопрочной капроновой ткани с антибликовым покрытием. Размер 1,58х1,93 м.