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Falcon Eyes ArtPrint 1521 (02) фон
Falcon Eyes ArtPrint 1521 (02) фон
Falcon Eyes ArtPrint 1521 (02) фон
Falcon Eyes ArtPrint 1521 (02) фон
Falcon Eyes ArtPrint 1521 (02) фон
Falcon Eyes ArtPrint 1521 (02) фон

Falcon Eyes ArtPrint 1521 (02) фон

Falcon Eyes
Артикул: DAN-8850

Falcon Eyes ArtPrint 1521 (02) фон.

Быстроскладывающийся двухсторонний тканевый фон на гибком каркасе, цвет: терракотовая кирпичная кладка/черный. Ширина 1.52 м, длина 2.13 м. Размер фона 152х213 см, размер в сложенном виде в чехле Ø69 см. Вес аксессуара всего 2.4 кг.

Описание

Falcon Eyes ArtPrint 1521 (02) фон

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