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Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes ArtPrint 1521 (02) фон.
Быстроскладывающийся двухсторонний тканевый фон на гибком каркасе, цвет: терракотовая кирпичная кладка/черный. Ширина 1.52 м, длина 2.13 м. Размер фона 152х213 см, размер в сложенном виде в чехле Ø69 см. Вес аксессуара всего 2.4 кг.
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