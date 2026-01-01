Fotokvant NVF-7991 фон габардиновый Холмистый городок

Советы по уходу за габардиновыми студийными фонами
- Стирать фотофон из габардина можно при температуре не более 30 град. С.
- Стирку можно осуществлять вручную или в стиральной машине в режиме деликатной стирки.
- Ткань необходимо хорошо споласкивать, чтобы на ней не оставалось моющих средств, так как солнечные лучи могут неблагоприятно воздействовать на химические средства и изображение может потерять яркость.
- Не используйте отбеливающие вещества, содержащие хлор.
- Максимальная температура при глажке не должна превышать 120 град. С.
- Гладить габардиновые фотофоны рекомендуется в слегка влажном состоянии.