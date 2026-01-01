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Ella Bella PHOTO BACKDROP WHT WASH FLOOR (2507) фон бумажный белый деревянный пол 120х180 см

Ella Bella PHOTO BACKDROP WHT WASH FLOOR (2507) фон бумажный белый деревянный пол 120х180 см

Ella Bella
Артикул: NVF-5678

Ella Bella PHOTO BACKDROP WHT WASH FLOOR – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х180 см. Расцветка – белый деревянный пол.

Описание

Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке. 

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

Комплектация

     

 

 

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