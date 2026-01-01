Ella Bella PHOTO BACKDROP CHEVRON GRAY (2510) фон бумажный серый шеврон 120х365 см

Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке.
Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Ella Bella PHOTO BACKDROP CHEVRON GRAY – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х365 см. Расцветка –серый шеврон.
Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке.
Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.
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Дюралевая труба Fotokvant BGA-D1.3 для хранения и транспортировки фолиевых фильтров, длиной 1,35м.
Труба предназначена для безопасной перевозки и хранения фолиевых фильтров. Позволяет обходится без дорогостоящей жесткой упаковки при пересылке транспортной компанией.
Может быть использована, как держатель фонов до 1,35м шириной. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью избегается поломка подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.
Внутренний диаметр - 47 мм.
Fotokvant CL-P50 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Предназначен, в первую очередь, для крепления пластиковых фонов к столу или перекладине.
Grifon R-1117 T – отражатель предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер, см – 110x168.
Grifon R-1218 stripe – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность серебро другая поверхность в полоску золото. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки.
Размер 120х180 см. Размер в сложенном состоянии 58 см.