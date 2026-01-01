Ella Bella PHOTO BACKDROP BOKEH GOLD (2523 ) фон бумажный золотая сказка 120х365 см

Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке.
Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Ella Bella PHOTO BACKDROP BOKEH GOLD – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х365 см. Расцветка –золотая сказка.
Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке.
Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.
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Держатель подъемника фона Falcon Eyes CBH-3, с зажимом на трубу (стойку, стойку-распорку и прочее).
Крепится на стойки или распорки диаметром до 35 мм. Каждый держатель представляет из себя стальную пластину с пазом для установки подъемника фона. Резиновые вставки на зажимах противодействуют проскальзыванию и повреждению стоек. В одном комплекте 2 держателя.
Grifon 1999nb – стандартная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Трехсекционная стойка (диаметр секций 22-19-16 мм). В сложенном состоянии 68 см. Максимальная высота 200 см. Максимальная нагрузка - 1,5 кг. Вес 0.75 кг.
Grifon CL-35M – крепление-зажим со съемным адаптером (пальцем). Используется для монтажа студийного оборудования на трубы диаметром до 38 мм. Оборудован алюминиевым адаптером 5/8 дюйма с резьбой 1/4 дюйма и 3/8 дюйма. Вес - 350 грамм.
Grifon BS-06 – система установки фона типа ворота.
Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина состоит из четырех секций по 78 см, длина перекладины – 310 см. Стойки четырехсекционные (диаметр 25-22-19-16 cм). Максимальная высота – 3 м. Комплектуется сумкой для хранения и переноски. Вес - 3,8 кг.