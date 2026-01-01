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Ella Bella PHOTO BACKDROP BOKEH GOLD (2523 ) фон бумажный золотая сказка 120х365 см

Ella Bella PHOTO BACKDROP BOKEH GOLD (2523 ) фон бумажный золотая сказка 120х365 см

Ella Bella
Артикул: NVF-5647

Ella Bella PHOTO BACKDROP BOKEH GOLD – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х365 см. Расцветка –золотая сказка.

Описание

Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке. 

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

Комплектация

     

 

 

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