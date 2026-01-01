Ella Bella PHOTO BACKDROP AGED RED BRICK (2516) фон бумажный старый кирпич красный 120х180 см

Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке.
Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Ella Bella PHOTO BACKDROP AGED RED BRICK – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х180 см. Расцветка – старый красный кирпич.
Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке.
Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.
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Fotokvant BP-0204 GREEN - фон для фотобокса BOX-22 LED и BOX-23 LED, зеленого цвета.
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