images
Ella Bella PHOTO BACKDROP AGED RED BRICK (2516) фон бумажный старый кирпич красный 120х180 см

Ella Bella PHOTO BACKDROP AGED RED BRICK (2516) фон бумажный старый кирпич красный 120х180 см

Ella Bella
Артикул: NVF-5640

Ella Bella PHOTO BACKDROP AGED RED BRICK – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х180 см. Расцветка – старый красный кирпич.

Описание

Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке. 

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

 

Комплектация

    

 

 

 

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Хит
Fotokvant BP-0204 GREEN фон для фотобокса BOX-22/23 LED зеленый хромакей
Арт. DAN-1611
Fotokvant BP-0204 GREEN фон для фотобокса BOX-22/23 LED зеленый хромакей
Наличие
более 10 шт

Fotokvant BP-0204 GREEN - фон для фотобокса BOX-22 LED и BOX-23 LED, зеленого цвета.

Пластиковый фон применяют для предметной фотографии в случае, когда необходима съемка на матовой, небликующей поверхности. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро. 

Размер фона - 21х48 см.


110 ₽
В корзину
Fotokvant TM-05 настольный мини-штатив с шаровой головой
Fotokvant TM-05 настольный мини-штатив с шаровой головой
Fotokvant TM-05 настольный мини-штатив с шаровой головой
Арт. DAN-1592
Fotokvant TM-05 настольный мини-штатив с шаровой головой
Наличие
более 10 шт

Настольный штатив Fotokvant TM-05 с шаровой головой.

Настольный мини-штатив для легкого оборудования. Рабочая высота от 14 до 20 см. Максимальная нагрузка - 300 г. Монтажное соединение резьба 1/4 дюйма. Для установки смартфона на штатив, рекомендуется использовать Fotokvant SM-CL1. Вес - 50 грамм.

250 ₽
В корзину
Ella Bella FADELESS 48X50 NIGHT SKY (56225) фон бумажный ночное небо 120х300 см
Арт. NVF-5615
Ella Bella FADELESS 48X50 NIGHT SKY (56225) фон бумажный ночное небо 120х300 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Ella Bella FADELESS 48X50 NIGHT SKY – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х300 см. Расцветка – ночное небо.

748 ₽
В корзину

Видео

Leica M Monochrom. Free yourself from colors
Leica M Monochrom. Free yourself from colors
​Фан Хо — китайский уличный фотограф
​Фан Хо — китайский уличный фотограф
Мастер-класс фотографа Игоря Алексеева в г. Дубна
Мастер-класс фотографа Игоря Алексеева в г. Дубна
Работа стедикама Golle Micro с iPhone 7+
Работа стедикама Golle Micro с iPhone 7+
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.