Ella Bella PHOTO BACKDROP AGED RED BRICK (2516) фон бумажный старый кирпич красный 120х180 см

Арт. DAN-1611

Fotokvant BP-0204 GREEN - фон для фотобокса BOX-22 LED и BOX-23 LED, зеленого цвета.

Пластиковый фон применяют для предметной фотографии в случае, когда необходима съемка на матовой, небликующей поверхности. Фон имеет очень гладкую и приятную фактуру, за счет этого идеально подходит для фотографии макро.

Размер фона - 21х48 см.



