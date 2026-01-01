Ella Bella FADELESS STRIPE BLK/WHT (57625 ) фон бумажный полоски черно-белые 120х300 см

Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке.
Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Ella Bella FADELESS STRIPE BLK/WHT – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х300 см. Расцветка – полоски черно-белые.
Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке.
Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.
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Софтбокс Grifon SB-2030 – удобная насадка с серебряной внутренней поверхностью. С помощью данного софтбокса для накамерной вспышки можно получить мягкий направленный свет, устраняя грубые тени или блики. Размер: 20x30 см. Крепится с помощью ленты на липучках.
Система Grifon B-3W крепится к стене или к потолку. Вначале крепятся специальные кронштейны (2шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7-10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов устанавливаются пластмассовые крепежи-распорки (6шт.), которые должны после этого быть установлены в тубус бумажного фона.
Fotokvant DOP-105 – универсальный комплект для профессиональной и большой домашней фотостудии. Состоит из трех фонов 2,7х11 и крепления на стену или потолок.
Базовый комплект, состоящий из трех фонов шириной 2,72 м и длиной 11 м. В комплекте представлены основные цвета: супер-белый, черный и нейтрально серый.
Система установки фонов крепится к стене или к потолку. Вначале крепятся специальные кронштейны (2 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7-10 см. Затем в специальные пазы кронштейнов устанавливаются пластмассовые крепежи-распорки (6 шт.), которые должны после этого быть установлены в тубус бумажного фона.