Ella Bella FADELESS STRIPE BLK/WHT (57625) фон бумажный полоски черно-белые 120х1500 см

Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке.
Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Ella Bella FADELESS STRIPE BLK/WHT – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х1500 см. Расцветка – полоски черно-белые.
Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке.
Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.
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Ella Bella FADELESS CLASSIC DOTS BL AND WHT – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х1500 см. Расцветка – белый горошек.