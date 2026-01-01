Ella Bella FADELESS DESIGN ZEBRA (56835) фон бумажный зебра 120х300 см

Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке.
Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Ella Bella FADELESS DESIGN ZEBRA – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х300 см. Расцветка – зебра.
Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке.
Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.
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Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.
Fotokvant B-6W – система для установки студийных фонов. Крепится к стене или потолку с помощью специальных кронштейнов (2 шт.) на расстоянии ширины тубуса бумажного фона +7-10 см. В специальные пазы кронштейнов устанавливаются пластмассовые крепежи-распорки (12 шт.), которые должны после этого быть установлены в тубус бумажного фона. Система предназначена для подъема шести фонов.
Ella Bella COROBUFF FLAGSTONE – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Поверхность фона объемная, что позволяет получить интересный художественный эффект. Размер фона, см – 120х380 см. Расцветка – булыжник.