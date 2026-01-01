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Ella Bella FADELESS DESIGN ZEBRA (56835) фон бумажный зебра 120х300 см

Ella Bella FADELESS DESIGN ZEBRA (56835) фон бумажный зебра 120х300 см

Ella Bella
Артикул: NVF-5630

Ella Bella FADELESS DESIGN ZEBRA – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х300 см. Расцветка – зебра.

Описание

Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке. 

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

 

Комплектация

    

 

 

 

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