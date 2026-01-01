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Ella Bella FADELESS CHEVRON AQUA (55825) фон бумажный шеврон вода 120х1500 см

Ella Bella FADELESS CHEVRON AQUA (55825) фон бумажный шеврон вода 120х1500 см

Ella Bella
Артикул: NVF-5624

Ella Bella FADELESS CHEVRON AQUA – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х1500 см. Расцветка – шеврон вода.

Описание

Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке. 

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

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Наличие
в наличии 1-3 шт

Ella Bella COROBUFF FLAGSTONE – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Поверхность фона объемная, что позволяет получить интересный художественный эффект. Размер фона, см – 120х380 см. Расцветка – булыжник.

3 080 ₽
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