Ella Bella FADELESS 48X50 NATURAL BURLAP (57395) фон бумажный рогожка 120х300 см

Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке.
Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Ella Bella FADELESS 48X50 NATURAL BURLAP – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х300 см. Расцветка – рогожка.
Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке.
Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.
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Fotokvant V-2108BG — готовая Т-образная система для установки пластикового, бумажного или светоотражающего фона размером 2×0,8 метра. Удобная мобильная конструкция (разборная стойка + перекладина) подходит для студийной и выездной съемки. В комплект уже входят 2 прищепки-клипсы для фиксации фона. Высота — 200 см, ширина перекладины — 80 см.
Фотофон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет зеленый.
Подходит для домашней студии и студии на выезде. Полотно фотофона поставляется в рулоне, намотанном на картонную трубу, за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн. Фотофоны данной серии являются образцом качества и приятно порадуют фотографа. Ширина - 1,6 м. Длина - 2,1 м. Вес - 0,9 кг.
Фон нетканый Fotokvant BN-1650. Размер 1,6х5,0 м. Цвет белый.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,2 кг.
Fotokvant CAP-67-Canon – крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка.
Изготовлена из качественного пластика, предназначена для объективов Canon. Диаметр – 67 мм.