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Ella Bella COROBUFF CLOUDS (12850) фон бумажный объемный белые облака 120х190 см

Ella Bella COROBUFF CLOUDS (12850) фон бумажный объемный белые облака 120х190 см

Ella Bella
Артикул: NVF-5604

Ella Bella COROBUFF CLOUDS – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella.

Поверхность фона объемная, что позволяет получить интересный художественный эффект. Размер фона, см – 120х190 см. Расцветка – белые облака.

Описание

Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке. 

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

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