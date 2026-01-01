Ella Bella COROBUFF CLOUDS (12850) фон бумажный объемный белые облака 120х190 см

Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке.
Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Ella Bella COROBUFF CLOUDS – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella.
Поверхность фона объемная, что позволяет получить интересный художественный эффект. Размер фона, см – 120х190 см. Расцветка – белые облака.
Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке.
Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.
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Фотофон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет зеленый.
Подходит для домашней студии и студии на выезде. Полотно фотофона поставляется в рулоне, намотанном на картонную трубу, за счет которой есть возможность устанавливать его как на систему установки фонов типа ворота, так и на кронштейн. Фотофоны данной серии являются образцом качества и приятно порадуют фотографа. Ширина - 1,6 м. Длина - 2,1 м. Вес - 0,9 кг.
Fotokvant V-2630L - ворота для тяжелых фонов размером 2,6х3 м.
Система установки фона типа ворота, представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина телескопическая. Максимальная высота стоек - 2,6 м. Минимальная ширина - 120 см. Система упакована в удобную сумку для хранения и переноски. Вес всей системы - 5 кг. Длина в упаковке - 124 см. Диаметр ножек 22мм.