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Ella Bella COROBUFF BROWN BRICK (13160) фон бумажный объемный коричневый кирпич 120х380 см

Ella Bella COROBUFF BROWN BRICK (13160) фон бумажный объемный коричневый кирпич 120х380 см

Ella Bella
Артикул: NVF-5603

Ella Bella COROBUFF BROWN BRICK – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella.

Поверхность фона объемная, что позволяет получить интересный художественный эффект. Размер фона, см – 120х380 см. Расцветка – коричневый кирпич.

Описание

Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшн-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке.

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

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