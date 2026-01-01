Ella Bella COROBUFF BLACK (11301) фон бумажный гофрированный черный 120x750 см

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Поверхность фона гофрированная, что позволяет получить интересный художественный эффект. Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Размер фона, м – 1,2х7,5. Цвет – черный. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке.
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