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Ella Bella COROBUFF BLACK (11301) фон бумажный гофрированный черный 120x750 см
Ella Bella COROBUFF BLACK (11301) фон бумажный гофрированный черный 120x750 см

Ella Bella COROBUFF BLACK (11301) фон бумажный гофрированный черный 120x750 см

Ella Bella
Артикул: DAN-5072

Бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Поверхность фона гофрированная, что позволяет получить интересный художественный эффект. Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Размер фона, м – 1,2х7,5. Цвет – черный. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке.

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

Описание

Ella Bella COROBUFF BLACK (11301) фон бумажный гофрированный черный 120x750 см

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