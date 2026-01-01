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Ella Bella PHOTO BACKDROP BOKEH BLUE (2524) фон бумажный голубая сказка 120х180 см

Ella Bella PHOTO BACKDROP BOKEH BLUE (2524) фон бумажный голубая сказка 120х180 см

Ella Bella
Артикул: NVF-5644

Ella Bella PHOTO BACKDROP BOKEH BLUE – бумажный фон известной американской фирмы Ella Bella. Размер фона, см – 120х180 см. Расцветка – голубая сказка.

Описание

Фоны используют для портретной фотографии, рекламной и фэшен-съемки. Фоны фирмы Ella Bella являются лидерами на российском рынке. 

Обратите внимание! Цвета на экране могут отличаться от реальных цветов из-за специфических настроек вашего монитора.

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