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E-IMAGE BS-P70 Suspension windshield system ветрозащита "цеппелин" для микрофона Ø19-22х425 мм
E-IMAGE BS-P70 Suspension windshield system ветрозащита "цеппелин" для микрофона Ø19-22х425 мм
E-IMAGE BS-P70 Suspension windshield system ветрозащита "цеппелин" для микрофона Ø19-22х425 мм

E-IMAGE BS-P70 Suspension windshield system ветрозащита "цеппелин" для микрофона Ø19-22х425 мм

E-IMAGE
Артикул: OLE-3688

Предназначен для защиты микрофона от ударов и вибраций и снижения шума ветра при минимальных потерях высоких частот. "Цеппелин" сделан из легкого  прочного высококачественного пластика, насадка выполнена из искусственного меха, в комплект также входят адаптер, резинки и зажимы. Совместим с микрофонами Ø19-22 мм, длиной 360 - 425 мм.

Описание

Характеристики:

  • Совместимые модели микрофонов: PM-846, PM-976; микрофоны других производителей Ø19-22 мм, длиной 360 - 425 мм.
  • Размеры 550 мм х 255 мм х 110 мм
  • Резьбовое крепление 3/8"-16F
  • Вес 750 г (без рукоятки 470 г)

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