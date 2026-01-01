E-IMAGE BS-P60 Suspension windshield system ветрозащита "цеппелин" для микрофона Ø19-22х295 мм

Характеристики:
- Совместимые модели микрофонов: PM-527, PM-876, PM-976; микрофоны других производителей Ø19-22 мм, длиной 250 - 300 мм.
- Размеры 425 мм х 255 мм х 110 мм
- Резьбовое крепление 3/8"-16F
- Вес 630 г (без рукоятки 350 г)
Москва
Малая Семеновская 3с6
Предназначен для защиты микрофона от ударов и вибраций и снижения шума ветра при минимальных потерях высоких частот. "Цеппелин" сделан из легкого прочного высококачественного пластика, насадка выполнена из искусственного меха, в комплект также входят адаптер, резинки и зажимы. Совместим с микрофонами Ø19-22 мм, длиной 250 - 300 мм.
Характеристики:
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