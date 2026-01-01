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Boya BY-P140 профессиональная ветрозащита

Boya BY-P140 профессиональная ветрозащита

Boya
Артикул: NVF-8113

Boya BY-P140 – профессиональная ветрозащита разработана для минимизации посторонних шумов. Специально разработанный материал обеспечивает отличную защиту от ветра, не искажая частотную характеристику.

Описание

Совместимость:

  • BY-PVM1000
  • Vidpro XM-55
  • Audio-Technica AT 835ST (BP4029), AT 897
  • Neumann KMR 81i
  • Panasonic WM-L30
  • Rode NTG-1, NTG-2, VideoMic
  • Sanken CS 1, CS 2
  • Sennheiser MKH-60
  • Sony DXC-637, DXC-D30P

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