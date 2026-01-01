Совместимость:
- BY-PVM1000
- Vidpro XM-55
- Audio-Technica AT 835ST (BP4029), AT 897
- Neumann KMR 81i
- Panasonic WM-L30
- Rode NTG-1, NTG-2, VideoMic
- Sanken CS 1, CS 2
- Sennheiser MKH-60
- Sony DXC-637, DXC-D30P
Москва
Малая Семеновская 3с6
Boya BY-P140 – профессиональная ветрозащита разработана для минимизации посторонних шумов. Специально разработанный материал обеспечивает отличную защиту от ветра, не искажая частотную характеристику.
Совместимость:
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Fotokvant FLH-46 - складной винт 3/8".
Винт со складным ушком для крепления камеры на штативы и моноподы. Винт изготовлен из металла и имеет резьбу 3/8".
Fotokvant FLH-45 - складной винт 1/4". Винт со складным ушком для крепления камеры на штативы и моноподы. Винт изготовлен из металла и имеет резьбу 1/4".