Saramonic SR-HM7 микрофон (металлический корпус)

Аудиокабель Boya XLR-C8 XLR длиной 8 м.
Кабель XLR со штекерами XLR-C8. Служит для подключения микрофонов соответствующего стандарта к записывающим и передающим системам.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Микрофон динамический Saramonic SR-HM7 Di (металлический корпус).
Ручной микрофон для интервью с оптимизированными частотными характеристиками и высокой степенью защиты от ветра и шумов при удерживании. Оснащен динамической кардиоидной мембраной и позволяет записать звук превосходного качества. Не требует элементов питания.
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Аудиокабель Boya XLR-C8 XLR длиной 8 м.
Кабель XLR со штекерами XLR-C8. Служит для подключения микрофонов соответствующего стандарта к записывающим и передающим системам.
Телесуфлер Fotokvant VTP-05. Телесуфлер используется для чтения текста диктором в процессе съемки. Текст отображается на тонированном стекле. Подходит для смартфонов всех размеров и планшетов с максимальной шириной до 20 см. Может использоваться с цифровыми камерами.
Микрофон Audio-Technica ATR6250X. Благодаря своему компактному дизайну микрофон удобен при работе с видеокамерами и портативными рекордерами. Вес - 70 г.