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Saramonic SR-HM7 микрофон (металлический корпус)

Saramonic SR-HM7 микрофон (металлический корпус)

Saramonic
Артикул: DAN-2632

Микрофон динамический Saramonic SR-HM7 Di (металлический корпус).

Ручной микрофон для интервью с оптимизированными частотными характеристиками и высокой степенью защиты от ветра и шумов при удерживании. Оснащен динамической кардиоидной мембраной и позволяет записать звук превосходного качества. Не требует элементов питания.

Описание

Saramonic SR-HM7 микрофон (металлический корпус)

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