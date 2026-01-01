Saramonic VmicLink5 RX+TX цифровая радиосистема с 1 передатчиком и 1 приемником

Описание

Система может использоваться для захвата звука для видеороликов DSLR, съемки документальных фильмы, мобильной журналистики.

VmicLink5 RX5 - это беспроводной приемник для крепления на камере. Он оснащен легко читаемым ЖК-дисплеем и синхронизацией DigRF с передатчиком. Выбираемый выходной режим позволяет выбрать выходной сигнал моно или стерео.

VmicLink5 TX5 представляет собой компактный передатчик, оснащенный PLL-синтезатором частот и обадает функцией отключения звука. Он имеет блокировочные микрофонные и линейные входные разъемы и предназначен для работы в полосе частот 5725 - 5875 МГц.

Система может постоянно контролировать три канала и при потребности менять частоту для поддержания максимально возможно высокого уровня сигнала на расстоянии до 30 метров.