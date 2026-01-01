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Saramonic VmicLink5 RX+TX цифровая радиосистема с 1 передатчиком и 1 приемником
Saramonic VmicLink5 RX+TX цифровая радиосистема с 1 передатчиком и 1 приемником

Saramonic VmicLink5 RX+TX цифровая радиосистема с 1 передатчиком и 1 приемником

Saramonic
Артикул: DAN-2698

Цифровая радиосистема Saramonic VmicLink5 RX+TX с передатчиком и приемником.

Радиосистема представляет собой новое поколение цифровых беспроводных систем. Она использует новую технологию частоты 5,8 ГГц для передачи высококачественного звука.

Описание

Система может использоваться для захвата звука для видеороликов DSLR, съемки документальных фильмы, мобильной журналистики.

VmicLink5 RX5 - это беспроводной приемник для крепления на камере. Он оснащен легко читаемым ЖК-дисплеем и синхронизацией DigRF с передатчиком. Выбираемый выходной режим позволяет выбрать выходной сигнал моно или стерео.

VmicLink5 TX5 представляет собой компактный передатчик, оснащенный PLL-синтезатором частот и обадает функцией отключения звука. Он имеет блокировочные микрофонные и линейные входные разъемы и предназначен для работы в полосе частот 5725 - 5875 МГц.

Система может постоянно контролировать три канала и при потребности менять частоту для поддержания максимально возможно высокого уровня сигнала на расстоянии до 30 метров.

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