Saramonic UwMic9 TX9+RX-XLR9 радиопетличка с 1 передатчиком и 1 приемником

Описание

Передатчик Saramonic UwMic9 TX9 использует синтезированный PLL-синтезатор частот. Он оснащен функцией отключения звука и микрофонным входом типа BMP. Выходная мощность RF может переключаться. В комплект входит один беспроводной передатчик с креплением на поясе и петличный микрофон с зажимом и ветрозащитой.

Приемник Saramonic UwMic9 RX-XLR9 подключается непосредственно к входу XLR микрофона видеокамеры или рекордера, не мешая другим аксессуарам. Разъем XLR вращается как по часовой, так и против часовой стрелки. Приемник может питаться от двух батареек типа АА или постоянного тока через разъем USB Type-C. Он имеет широкую полосу радиочастотного переключения, удобный для чтения ЖК-экран, разъем для наушников 3,5 мм и инфракрасную синхронизацию с передатчиком.

Характеристики: