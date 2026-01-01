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Saramonic UwMic9 TX9+RX-XLR9 радиопетличка с 1 передатчиком и 1 приемником
Saramonic UwMic9 TX9+RX-XLR9 радиопетличка с 1 передатчиком и 1 приемником
Saramonic UwMic9 TX9+RX-XLR9 радиопетличка с 1 передатчиком и 1 приемником

Saramonic UwMic9 TX9+RX-XLR9 радиопетличка с 1 передатчиком и 1 приемником

Saramonic
Артикул: DAN-2690

Петличный микрофон Saramonic UwMic9 TX9+RX-XLR9 с передатчиком и приемником.

Беспроводная микрофонная система обеспечивающая стабильный, без помех звук. Она идеально подходит для видеосъемки DSLR, интервью, широковещательного телевидения, ENG. Обеспечивает надежную запись звука.

Описание

Передатчик Saramonic UwMic9 TX9 использует синтезированный PLL-синтезатор частот. Он оснащен функцией отключения звука и микрофонным входом типа BMP. Выходная мощность RF может переключаться. В комплект входит один беспроводной передатчик с креплением на поясе и петличный микрофон с зажимом и ветрозащитой.

Приемник Saramonic UwMic9 RX-XLR9 подключается непосредственно к входу XLR микрофона видеокамеры или рекордера, не мешая другим аксессуарам. Разъем XLR вращается как по часовой, так и против часовой стрелки. Приемник может питаться от двух батареек типа АА или постоянного тока через разъем USB Type-C. Он имеет широкую полосу радиочастотного переключения, удобный для чтения ЖК-экран, разъем для наушников 3,5 мм и инфракрасную синхронизацию с передатчиком.

Характеристики:

  • частота - 514 МГц - 596 МГц
  • чувствительность - -95 дБм
  • сигнал/шум - 70 дБ или более
  • каналы - 96
  • группы - А или Б

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