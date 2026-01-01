Saramonic UwMic15 SR-HM15 микрофон с передатчиком

Артикул: DAN-2702

Микрофон с передатчиком Saramonic UwMic15 SR-HM15.

Система идеально подходит для DSLR видеосъемки, записей интервью, ТВ-трансляции. Обеспечивает надежное звуковое вещание и звукозапись. Передатчик использует синтезированный PLL-синтезатор частот. Он оснащен функцией отключения звука и микрофонным входом типа BMP. Выходная мощность ВЧ может переключаться между высокими, средними и низкими частотами.