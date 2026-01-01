Saramonic UwMic15 SR-HM15 микрофон с передатчиком

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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Микрофон с передатчиком Saramonic UwMic15 SR-HM15.
Система идеально подходит для DSLR видеосъемки, записей интервью, ТВ-трансляции. Обеспечивает надежное звуковое вещание и звукозапись. Передатчик использует синтезированный PLL-синтезатор частот. Он оснащен функцией отключения звука и микрофонным входом типа BMP. Выходная мощность ВЧ может переключаться между высокими, средними и низкими частотами.
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