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Saramonic UwMic15 SR-HM15 микрофон с передатчиком
Saramonic UwMic15 SR-HM15 микрофон с передатчиком
Saramonic UwMic15 SR-HM15 микрофон с передатчиком
Saramonic UwMic15 SR-HM15 микрофон с передатчиком
Saramonic UwMic15 SR-HM15 микрофон с передатчиком

Saramonic UwMic15 SR-HM15 микрофон с передатчиком

Saramonic
Артикул: DAN-2702

Микрофон с передатчиком Saramonic UwMic15 SR-HM15.

Система идеально подходит для DSLR видеосъемки, записей интервью, ТВ-трансляции. Обеспечивает надежное звуковое вещание и звукозапись. Передатчик использует синтезированный PLL-синтезатор частот. Он оснащен функцией отключения звука и микрофонным входом типа BMP. Выходная мощность ВЧ может переключаться между высокими, средними и низкими частотами.

Описание

Saramonic UwMic15 SR-HM15 микрофон с передатчиком

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