Артикул: DAN-8815

GreenBean RadioSystem UHF150 T2 беспроводная петличная радиосистема предназначена для передачи звукового сигнала от ведущего (петличный микрофон в комплекте) через передающий трансмиттер на принимающий ресивер. А с ресивера – на звукозаписывающее устройство (рекордер, DSLR-камеру, смартфон и т.д.). Два передатчика и два микрофона в комплекте. Поясное или накамерное крепление ресивера. Регулировки усиления и шумоподавления. Дистанция 80 метров (при идеальных условиях до 150 м). Выбор каналов и частоты.