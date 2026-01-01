GreenBean RadioSystem UHF150 T2 беспроводная петличная радиосистема

Характеристики приёмника:
Рабочая частота - 2,414 ГГц
Чувствительность приемника - 93 дБм
Рабочая температура - от 0С до +50С
Питание - 3 В, батарея АА, 2 шт
Выход для наушников - Jack 3.5 мм 30мВ (16 Ом)
Вес приемника - 95 г
Характеристики передатчика:
Рабочая частота - 2,414 ГГц
Мощность передатчика (максимальная) - 50 мВт
Задержка сигнала - ≤1 мс
Рабочая температура - от 0С до +50С
Питание - 3 В, батарея АА, 2 шт
Вход аудио - Jack 3.5мм
Вес передатчика - 85 г
Характеристики микрофона:
Тип - петличный
Диапазон частот - 20-20000 Гц
Чувствительность - 3.3 мВ/Па
Тип капсюля - конденсаторный
Защита от ветра - есть
Диаграмма направленности - круговая
Выходное сопротивление - 2.2 кОм
Длина провода - 1.2 м
Тип разъема - Jack 3.5мм
Вес с держателем и кабелем - 20 г