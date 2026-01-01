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GreenBean RadioSystem UHF150 T2 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 T2 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 T2 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 T2 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 T2 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 T2 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 T2 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 T2 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 T2 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 T2 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 T2 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 T2 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 T2 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 T2 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 T2 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 T2 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 T2 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 T2 беспроводная петличная радиосистема
GreenBean RadioSystem UHF150 T2 беспроводная петличная радиосистема

GreenBean RadioSystem UHF150 T2 беспроводная петличная радиосистема

GreenBean
Артикул: DAN-8815

GreenBean RadioSystem UHF150 T2 беспроводная петличная радиосистема предназначена для передачи звукового сигнала от ведущего (петличный микрофон в комплекте) через передающий трансмиттер на принимающий ресивер. А с ресивера – на звукозаписывающее устройство (рекордер, DSLR-камеру, смартфон и т.д.). Два передатчика и два микрофона в комплекте. Поясное или накамерное крепление ресивера. Регулировки усиления и шумоподавления. Дистанция 80 метров (при идеальных условиях до 150 м). Выбор каналов и частоты.

Описание

Характеристики приёмника:
Рабочая частота - 2,414 ГГц
Чувствительность приемника - 93 дБм
Рабочая температура - от 0С до +50С
Питание - 3 В, батарея АА, 2 шт
Выход для наушников - Jack 3.5 мм 30мВ (16 Ом)
Вес приемника - 95 г

Характеристики передатчика:
Рабочая частота - 2,414 ГГц
Мощность передатчика (максимальная) - 50 мВт
Задержка сигнала - ≤1 мс
Рабочая температура - от 0С до +50С
Питание - 3 В, батарея АА, 2 шт
Вход аудио - Jack 3.5мм
Вес передатчика - 85 г

Характеристики микрофона:
Тип - петличный
Диапазон частот - 20-20000 Гц
Чувствительность - 3.3 мВ/Па
Тип капсюля - конденсаторный
Защита от ветра - есть
Диаграмма направленности - круговая
Выходное сопротивление - 2.2 кОм
Длина провода - 1.2 м
Тип разъема - Jack 3.5мм
Вес с держателем и кабелем - 20 г

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