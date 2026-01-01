Boya BY-WXLR8 беспроводной радиопередатчик для систем BY-WM6 и WM8 и XLR микрофонов

Описание

Производит передача UHF с каналами 48UHF, при этом рабочий диапазон может достигать 100 метров. В нем предусмотрены группы каналов A или B. Так же имеет функцию автоматической регулировки чувствительности и звука.

Работает от 2-х батареек АА, совместимость с BY-WM6 и BY-WM8.

Характеристики: