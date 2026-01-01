Boya BY-WXLR8 беспроводной радиопередатчик для систем BY-WM6 и WM8 и XLR микрофонов

Производит передача UHF с каналами 48UHF, при этом рабочий диапазон может достигать 100 метров. В нем предусмотрены группы каналов A или B. Так же имеет функцию автоматической регулировки чувствительности и звука.
Работает от 2-х батареек АА, совместимость с BY-WM6 и BY-WM8.
Характеристики:
- осциллятор – синтезированный управляемый генератор PLL
- поддерживает частотный диапазон – 576,4 МГц-599,9 МГц (группа каналов A) 568,6 МГц-592,1 МГц (группа каналов B)
- рабочий диапазон, м – 100
- питание – две батареи АА
- потребляемая мощность – 2×1,5 В/120 мА
- размер, мм – 60x86x28
- вес, г – 136 (без аккумулятора)