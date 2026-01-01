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Boya BY-WXLR8 беспроводной радиопередатчик для систем BY-WM6 и WM8 и XLR микрофонов
Boya BY-WXLR8 беспроводной радиопередатчик для систем BY-WM6 и WM8 и XLR микрофонов
Boya BY-WXLR8 беспроводной радиопередатчик для систем BY-WM6 и WM8 и XLR микрофонов
Boya BY-WXLR8 беспроводной радиопередатчик для систем BY-WM6 и WM8 и XLR микрофонов
Boya BY-WXLR8 беспроводной радиопередатчик для систем BY-WM6 и WM8 и XLR микрофонов
Boya BY-WXLR8 беспроводной радиопередатчик для систем BY-WM6 и WM8 и XLR микрофонов
Boya BY-WXLR8 беспроводной радиопередатчик для систем BY-WM6 и WM8 и XLR микрофонов

Boya BY-WXLR8 беспроводной радиопередатчик для систем BY-WM6 и WM8 и XLR микрофонов

Boya
Артикул: NVF-8991

Boya BY-WXLR8 – беспроводной радиопередатчик для систем BY-WM6 и WM8 и XLR микрофонов. 

Позволяет подключать любой XLR-микрофон к беспроводному приемнику BY-WM6 и BY-WM8.

Описание

Производит передача UHF с каналами 48UHF, при этом рабочий диапазон может достигать 100 метров.  В нем предусмотрены группы каналов A или B. Так же имеет функцию автоматической регулировки чувствительности и звука.

Работает от 2-х батареек АА, совместимость с BY-WM6 и BY-WM8.

Характеристики:

  • осциллятор – синтезированный управляемый генератор PLL
  • поддерживает частотный диапазон – 576,4 МГц-599,9 МГц (группа каналов A) 568,6 МГц-592,1 МГц (группа каналов B)
  • рабочий диапазон, м – 100
  • питание – две батареи АА
  • потребляемая мощность – 2×1,5 В/120 мА
  • размер, мм – 60x86x28
  • вес, г – 136 (без аккумулятора)

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1 290 ₽
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