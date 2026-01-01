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Boya BY-WM8R двухканальный беспроводной приемник

Boya BY-WM8R двухканальный беспроводной приемник

Boya
Артикул: NVF-9290

Boya BY-WM8R - двухканальный беспроводной приемник.

Представляет собой небольшой беспроводной, двух-канальный ресивер, который предназначен для работы с двумя передатчиками одновременно. Приемник совместим с передатчиками Boya BY-WXLR8, BY-WHM8, BY-WM8T и BY-WM6 (как передатчик A).

Описание

Характеристики:

  • Система
    • тип генератора – PLL синтезированный генератор
    • диапазон передачи – 584 МГц-608 МГц (передатчик А), 576 МГц-599 МГц (передатчик В)
    • каналы – 48
    • диапазон записи – 60 Гц-15 кГц +/- 3 дБ
    • дальность действия – 100 м (без препятствий)
    • рабочая температура – -10 / +50 С
    • температура хранения – -10 / +55 С
  • Приемник
    • антенна – гибкая
    • разъем аудио входа – 3,5 мм, мини-джек
    • сигнал / шум – 80 дБ
    • искажение – 0,8% (-60дБВ, вход 1 КГц)
    • уровень выходного сигнала наушников – 60 мВт, 32 Ом/1 КГц
    • уровень выходного аудио сигнала – 120 мВ
    • питание – две батарейки тип АА
    • время работы – 6 часов
    • размеры – 19,6х8х2,9 см
    • вес – 130 г (без батареек)

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