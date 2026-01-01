Артикул: NVF-9290

Boya BY-WM8R - двухканальный беспроводной приемник.

Представляет собой небольшой беспроводной, двух-канальный ресивер, который предназначен для работы с двумя передатчиками одновременно. Приемник совместим с передатчиками Boya BY-WXLR8, BY-WHM8, BY-WM8T и BY-WM6 (как передатчик A).