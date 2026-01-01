images
Boya BY-WM6 беспроводная микрофонная система 100 метров 48 каналов

Boya BY-WM6 беспроводная микрофонная система 100 метров 48 каналов

Boya
Артикул: NVF-5933

Boya BY-WM6 – беспроводная микрофонная система, рассчитанная на работу 48 каналов на расстоянии 100 метров. Предназначена для высококачественной записи звука на расстоянии.

Описание

Система может быть использована в любых областях, где требуется качественная запись звукового материала без использования проводов. Идеальна для работы со всеми видео, DSLR и беззеркальными камерами, а также для записи звука на аудиорекордеры типа Zoom и Tascam. Приемник и передатчик имеют легкий вес и небольшие размеры, а также простое меню, что делает работу с устройством комфортным. 

Характеристики:

  • диапазон частот носителя, mhz – 584-608
  • количество каналов – 48
  • амплитудно-частотная характеристика – 60hz-15 khz+/-3 db
  • рабочий диапазон, м – 100 (при условии отсутствия преграды)
  • рабочая температура, град. – от -10 до +50

 

Комплектация

  • Кейс для транспортировки.
  • Приемопередатчик - 2 шт.
  • Петличный микрофон, разъем джек 3,5 мм - 1 шт.
  • Кабель XLR - 1 шт.
  • Стереокабель 3,5-3,5 мм - 1 шт.
  • Ветрозащита для петличного микрофона - 1 шт.
  • Прищепка для петличного микрофона - 1 шт.
  • Адаптер для горячего башмака 1/4" - 1 шт.

С этим товаром покупают

-10 %
FST NP-F550 аккумулятор для светодиодного накамерного осветителя
Арт. NVF-5809
FST NP-F550 аккумулятор для светодиодного накамерного осветителя
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 3 дн, 4 ч

FST NP-F550 – аккумулятор для светодиодного накамерного осветителя, современная литиево-ионная батарея, которая обеспечит надежную и стабильную работу устройства.  Комплектуется зарядным устройством.

-10 %1 770 ₽
1 590 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Арт. NVF-8713
Fotokvant RFLH-06 крепление для вспышки и зонта на стойку
Наличие
Москва: более 10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant RFLH-06 – поворотный адаптер для крепления оборудования.

Имеет стандартные резьбовые соединения 1/4", 3/8", 5/8". Также на адаптере предусмотрен горячий башмак.

970 ₽
В корзину

Видео

Эллиотт Эрвитт
Эллиотт Эрвитт
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч2
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч2
Обзор LED светильников с аккумуляторами Phottix M5 и Phottix M100R RGB
Обзор LED светильников с аккумуляторами Phottix M5 и Phottix M100R RGB
Люминесцентные и светодиодные лампы. Студийные тесты. Обзор
Люминесцентные и светодиодные лампы. Студийные тесты. Обзор
