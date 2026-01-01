Boya BY-WM6 беспроводная микрофонная система 100 метров 48 каналов

Система может быть использована в любых областях, где требуется качественная запись звукового материала без использования проводов. Идеальна для работы со всеми видео, DSLR и беззеркальными камерами, а также для записи звука на аудиорекордеры типа Zoom и Tascam. Приемник и передатчик имеют легкий вес и небольшие размеры, а также простое меню, что делает работу с устройством комфортным.
Характеристики:
- диапазон частот носителя, mhz – 584-608
- количество каналов – 48
- амплитудно-частотная характеристика – 60hz-15 khz+/-3 db
- рабочий диапазон, м – 100 (при условии отсутствия преграды)
- рабочая температура, град. – от -10 до +50