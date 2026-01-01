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Boya BY-WM8-K10 комплект беспроводной двухканальной радиосистемы с 2 микрофонами
Boya BY-WM8-K10 комплект беспроводной двухканальной радиосистемы с 2 микрофонами
Boya BY-WM8-K10 комплект беспроводной двухканальной радиосистемы с 2 микрофонами
Boya BY-WM8-K10 комплект беспроводной двухканальной радиосистемы с 2 микрофонами
Boya BY-WM8-K10 комплект беспроводной двухканальной радиосистемы с 2 микрофонами

Boya BY-WM8-K10 комплект беспроводной двухканальной радиосистемы с 2 микрофонами

Boya
Артикул: NVF-9296

Boya BY-WM8-K10 - комплект беспроводной двухканальной радиосистемы с 2 микрофонами.

Комплект включает в себя компактный беспроводной репортерский микрофон BY-WHM8, репортерский микрофон Boya BY-HM100, беспроводной приемник Boya BY-WM8R и беспроводной радиочастотный передатчик с XLR разъемом и ЖК-дисплеем Boya BY-WXLR8.

Описание

Характеристики:

  • Система
    • тип генератора – PLL синтезированный генератор
    • диапазон передачи – 584 МГц-608 МГц (передатчик А), 576 МГц-599 МГц (передатчик В)
    • каналы – 48
    • диапазон записи – 60 Гц-15 кГц +/- 3 дБ
    • дальность действия – 100 м (без препятствий)
    • рабочая температура – -10 / +50 С
    • температура хранения – -10 / +55 С
  • Передатчик
    • осциллятор - синтезированный управляемый генератор PLL
    • поддерживает частотный диапазон - 576,4 МГц-599,9 МГц (группа каналов A) 568,6 МГц-592,1 МГц (группа каналов B)
    • рабочий диапазон - 100 м
    • требования к питанию - две (2) батареи АА
    • потребляемая мощность - 2×1,5 В / 120 мА
    • срок службы батареи - прибл. 3 часа
    • размеры - 60x86x28 мм
    • вес - 136 г (без аккумулятора)
  • Приемник
    • антенна – гибкая
    • разъем аудио входа – 3,5 мм, мини-джек
    • сигнал / шум – 80 дБ
    • искажение – 0,8% (-60дБВ, вход 1 КГц)
    • уровень выходного сигнала наушников – 60 мВт, 32 Ом/1 КГц
    • уровень выходного аудио сигнала – 120 мВ
    • питание – две батарейки тип АА
    • время работы – 6 часов
    • размеры – 19,6х8х2,9 см
    • вес – 130 г (без батареек)
  •  Микрофон BY-WHM8
    • микрофонный блок - динамический
    • направленность - однонаправленный
    • группа каналов - A или B
    • диапазон несущей частоты - 576,4 МГц-599,9 МГц (группа каналов - A) 568,6 МГц-592,1 МГц (группа каналов - B)
    • выходная мощность RF - ≤10 мВт
    • отношение сигнал шум - 80 дБ
    • габаритные размеры - 5,3x5,3x25,6 см
    • вес - 252 г (без батарей)
  • Микрофон Boya BY-HM100
    • акустический принцип - динамический
    • направленность - круговая поляризация
    • частотный диапазон - 70-15000 Гц
    • выходное сопротивление - 200Ω ± 30% на 1КГц
    • чувствительность - -56 Дб 1В/Па (1.0мв @ 94 Дб СПЛ) ±3 Дб @ 1 КГц
    • разъем - XLR
    • вес - 191 г
    • размер - 42×269,5×42 мм

Комплектация

  • Микрофон BY-WHM8 - 1 шт.
  • Микрофон Boya BY-HM100 - 1 шт.
  • Приемник Boya BY-WM8R - 1 шт.
  • Передатчик Boya BY-WXLR8 - 1 шт.

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