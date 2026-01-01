Boya BY-WM8-K10 комплект беспроводной двухканальной радиосистемы с 2 микрофонами

Характеристики:
- Система
- тип генератора – PLL синтезированный генератор
- диапазон передачи – 584 МГц-608 МГц (передатчик А), 576 МГц-599 МГц (передатчик В)
- каналы – 48
- диапазон записи – 60 Гц-15 кГц +/- 3 дБ
- дальность действия – 100 м (без препятствий)
- рабочая температура – -10 / +50 С
- температура хранения – -10 / +55 С
- Передатчик
- осциллятор - синтезированный управляемый генератор PLL
- поддерживает частотный диапазон - 576,4 МГц-599,9 МГц (группа каналов A) 568,6 МГц-592,1 МГц (группа каналов B)
- рабочий диапазон - 100 м
- требования к питанию - две (2) батареи АА
- потребляемая мощность - 2×1,5 В / 120 мА
- срок службы батареи - прибл. 3 часа
- размеры - 60x86x28 мм
- вес - 136 г (без аккумулятора)
- Приемник
- антенна – гибкая
- разъем аудио входа – 3,5 мм, мини-джек
- сигнал / шум – 80 дБ
- искажение – 0,8% (-60дБВ, вход 1 КГц)
- уровень выходного сигнала наушников – 60 мВт, 32 Ом/1 КГц
- уровень выходного аудио сигнала – 120 мВ
- питание – две батарейки тип АА
- время работы – 6 часов
- размеры – 19,6х8х2,9 см
- вес – 130 г (без батареек)
- Микрофон BY-WHM8
- микрофонный блок - динамический
- направленность - однонаправленный
- группа каналов - A или B
- диапазон несущей частоты - 576,4 МГц-599,9 МГц (группа каналов - A) 568,6 МГц-592,1 МГц (группа каналов - B)
- выходная мощность RF - ≤10 мВт
- отношение сигнал шум - 80 дБ
- габаритные размеры - 5,3x5,3x25,6 см
- вес - 252 г (без батарей)
- Микрофон Boya BY-HM100
- акустический принцип - динамический
- направленность - круговая поляризация
- частотный диапазон - 70-15000 Гц
- выходное сопротивление - 200Ω ± 30% на 1КГц
- чувствительность - -56 Дб 1В/Па (1.0мв @ 94 Дб СПЛ) ±3 Дб @ 1 КГц
- разъем - XLR
- вес - 191 г
- размер - 42×269,5×42 мм