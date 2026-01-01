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Boya BY-WM6R беспроводная микрофонная система (только приемник)

Boya BY-WM6R беспроводная микрофонная система (только приемник)

Boya
Артикул: NVF-9900

Boya BY-WM6R - беспроводная микрофонная система (приемник).

Система дает возможность работать с передатчиками BY-WXLR8, BY-WHM8, WM6 и BY-WM8, что идеально подходит для проведения интервью. Система удобна в использовании, так как и приемник и передатчики имеют малый вес и простое интуитивно понятное меню.

Описание

Микрофонная система предназначена для работы с ENG/EFP, DSLR и видео камерами. Обеспечивает высокое качество звукозаписи, проста и удобная в работе, оборудована дисплеем и имеет возможно крепления ресивера на камеру. Регулировка звука осуществляется при помощи ресивера.

Источник питания - две аккумуляторный батареи стандарта АА.

Характеристики:

  • тип антенны - гибкая
  • разъем аудио входа - мини-джек 3,5 мм
  • соотношение сигнал/шум - 80 dB
  • деформация – 0,8% (-60 dBV, 1 KHz вход)
  • уровень выходного сигнала наушника - 60 mW, 32 Ohms/1KHz
  • уровень выходного сигнала - 120 mV
  • источник питания - 2 аккумуляторные батареи АА
  • время работы - 8 часов
  • габариты, см – 10,6x6,7x2,9
  • вес, г - 98 (без аккумулятора)

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более 10 шт

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