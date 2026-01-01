Boya BY-WM6R беспроводная микрофонная система (только приемник)

Артикул: NVF-9900

Boya BY-WM6R - беспроводная микрофонная система (приемник).

Система дает возможность работать с передатчиками BY-WXLR8, BY-WHM8, WM6 и BY-WM8, что идеально подходит для проведения интервью. Система удобна в использовании, так как и приемник и передатчики имеют малый вес и простое интуитивно понятное меню.