Boya BY-WM6R беспроводная микрофонная система (только приемник)

Микрофонная система предназначена для работы с ENG/EFP, DSLR и видео камерами. Обеспечивает высокое качество звукозаписи, проста и удобная в работе, оборудована дисплеем и имеет возможно крепления ресивера на камеру. Регулировка звука осуществляется при помощи ресивера.
Источник питания - две аккумуляторный батареи стандарта АА.
Характеристики:
- тип антенны - гибкая
- разъем аудио входа - мини-джек 3,5 мм
- соотношение сигнал/шум - 80 dB
- деформация – 0,8% (-60 dBV, 1 KHz вход)
- уровень выходного сигнала наушника - 60 mW, 32 Ohms/1KHz
- уровень выходного сигнала - 120 mV
- источник питания - 2 аккумуляторные батареи АА
- время работы - 8 часов
- габариты, см – 10,6x6,7x2,9
- вес, г - 98 (без аккумулятора)