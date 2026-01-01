Boya BY-WM4 Pro-K2 двухканальная беспроводная радиосистема

Артикул: MTG-0353

Boya BY-WM4 Pro-K2 представляет собой 2.4 ГГц двухканальный беспроводной микрофон нового поколения. Обладает возможностью записи двух источников звука прямо на смартфоны, планшеты, камеры DSLR, видеокамеры, ПК и пр.

Радиосистема легка, компактна, удобна для переноски, проста в использовании. Всенаправленный петличный микрофон обеспечивает сверхчеткую запись звука. Рабочий диапазон 60 м (без препятствий).

Питание от двух батареек типа ААА для передатчика и приёмника.

Устройство подходит для видеооператоров с ограниченным бюджетом и любителей видеосъёмки. Поставляется со стандартным адаптером на башмак камеры, зажимом, жестким чехлом для удобного хранения и переноски.