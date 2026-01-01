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Boya BY-WM4 Pro-K2 двухканальная беспроводная радиосистема
Boya BY-WM4 Pro-K2 двухканальная беспроводная радиосистема
Boya BY-WM4 Pro-K2 двухканальная беспроводная радиосистема
Boya BY-WM4 Pro-K2 двухканальная беспроводная радиосистема

Boya BY-WM4 Pro-K2 двухканальная беспроводная радиосистема

Boya
Артикул: MTG-0353

Boya BY-WM4 Pro-K2 представляет собой 2.4 ГГц двухканальный беспроводной микрофон нового поколения. Обладает возможностью записи двух источников звука прямо на смартфоны, планшеты, камеры DSLR, видеокамеры, ПК и пр.

Радиосистема легка, компактна, удобна для переноски, проста в использовании. Всенаправленный петличный микрофон обеспечивает сверхчеткую запись звука. Рабочий диапазон 60 м (без препятствий).

Питание от двух батареек типа ААА для передатчика и приёмника.

Устройство подходит для видеооператоров с ограниченным бюджетом и любителей видеосъёмки. Поставляется со стандартным адаптером на башмак камеры, зажимом, жестким чехлом для удобного хранения и переноски.

Описание

Характеристики:

  • РЧ модуляция - GFSK (Гауссова частотная манипуляция)
  • частотный диапазон - 2.4 ГГц (2405 - 2478 МГц)
  • частотная характеристика - 35 Гц - 14 кГц ± 3 дБ
  • сигнал/шум - 84 дБ или более
  • искажение - 0.05% или менее (32 Ω, 1 кГц, 65 мВт выход)
  • РЧ выходной уровень - 3 мВт
  • выходной уровень в наушнике - 32 Ω, 65 мВт
  • чувствительность приема - -90 дБ ± 3 дБ / 0 дБ = 1 В / Па, 1 кГц
  • аудиоразъем - 3.5 мм мини-джек
  • рабочий диапазон - 60 м (без препятствий)
  • требования к питанию - 3 В DC (две батарейки типа ААА)
  • потребляемая мощность - 3 В / 70 мА (передатчик), 3 В / 70 мА (приемник)
  • размеры - 45 х 70 х 35 мм (передатчик), 45 х 70 х 35 мм (приемник)
  • вес - 47 г (передатчик), 47 г (приемник)

Комплектация

  • Передатчик (TX4 Pro) - 2 шт.
  • Приемник (RX4 Pro).
  • Петличный/на отворот пиджака микрофон - 2 шт.
  • Кабель для аудио выхода c разъемами 3.5 мм TRS.
  • Кабель для аудио выхода c разъемами 3.5 мм TRRS.
  • Адаптер на башмак.
  • Ветрозащита - 2 шт.
  • Микрофонный зажим-держатель - 2 шт.
  • Жесткий кейс для хранения.
  • Инструкция на русском языке.

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