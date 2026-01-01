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Boya BY-M1S универсальный петличный микрофон
Boya BY-M1S универсальный петличный микрофон
Boya BY-M1S универсальный петличный микрофон

Boya BY-M1S универсальный петличный микрофон

Boya
Артикул: MTG-2160

Boya BY-M1S универсальный петличный микрофон. Универсальный петличный микрофон, который можно использовать с камерами, смартфонами и другими записывающими устройствами. 

Описание

  • Петличный микрофон для смартфонов, камер, видеокамер, звукозаписывающих устройств, ПК и других аудио/видеозаписывающих устройств.
  • Высококачественный конденсаторный микрофон, идеален для чёткой звукозаписи речи.
  • Всенаправленная диаграмма направленности для гибкости и простоты использования.
  • Низкий уровень механического шума.

Характеристики:

  • Микрофонный капсюль Конденсаторный капсюль
  • Диаграмма направленности Всенаправленная
  • Чувствительность -30дБ+/-3дБ (1кГц,1Па, 0дБ=1В/Па)
  • Частотная характеристика 50Гц-20кГц
  • Сигнал/Шум 78дБ
  • Выходное сопротивление 600 Ом
  • Разъём 3,5мм штекер
  • Требования к питанию Через внешние устройства
  • Длина кабеля 6м
  • Вес 68г

Комплектация

  • Петличный микрофон BY-M1S x1
  • Зажим на одежду x1
  • Поролоновая ветрозащита x1
  • Липучка x1

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