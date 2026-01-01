Boya BY-M1S универсальный петличный микрофон

- Петличный микрофон для смартфонов, камер, видеокамер, звукозаписывающих устройств, ПК и других аудио/видеозаписывающих устройств.
- Высококачественный конденсаторный микрофон, идеален для чёткой звукозаписи речи.
- Всенаправленная диаграмма направленности для гибкости и простоты использования.
- Низкий уровень механического шума.
Характеристики:
- Микрофонный капсюль Конденсаторный капсюль
- Диаграмма направленности Всенаправленная
- Чувствительность -30дБ+/-3дБ (1кГц,1Па, 0дБ=1В/Па)
- Частотная характеристика 50Гц-20кГц
- Сигнал/Шум 78дБ
- Выходное сопротивление 600 Ом
- Разъём 3,5мм штекер
- Требования к питанию Через внешние устройства
- Длина кабеля 6м
- Вес 68г