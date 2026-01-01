Saramonic CaMixer микшер со стереомикрофоном двухканальный

Описание

Микшер имеет один вход mini-XLR и два 3,5 мм для подключения микрофонов, а также возможность фантомного питания (48В) и гнездо для наушников. Микшер способен записывать высококачественные записи как в студии, так и на открытой местности.

Поставляется с двумя конденсаторными микрофонами.

Характеристики: