Saramonic CaMixer микшер со стереомикрофоном двухканальный

Микшер имеет один вход mini-XLR и два 3,5 мм для подключения микрофонов, а также возможность фантомного питания (48В) и гнездо для наушников. Микшер способен записывать высококачественные записи как в студии, так и на открытой местности.
Поставляется с двумя конденсаторными микрофонами.
Характеристики:
- частотная характеристика - от 20 Гц до 20 кГц (+/- 0,5 дБ)
- соотношение сигнал/шум - 82 дБ при 1 кГц, -30 дБ на входе
- батарея - 9В (не входит в комплект)
- размер - 9,5x6,5x3,5 см
- вес - 156 г