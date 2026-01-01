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Saramonic CaMixer микшер со стереомикрофоном двухканальный
Saramonic CaMixer микшер со стереомикрофоном двухканальный
Saramonic CaMixer микшер со стереомикрофоном двухканальный
Saramonic CaMixer микшер со стереомикрофоном двухканальный
Saramonic CaMixer микшер со стереомикрофоном двухканальный
Saramonic CaMixer микшер со стереомикрофоном двухканальный
Saramonic CaMixer микшер со стереомикрофоном двухканальный

Saramonic CaMixer микшер со стереомикрофоном двухканальный

Saramonic
Артикул: DAN-2664

Микшер со стереомикрофоном двухканальный Saramonic CaMixer.

Двухканальный профессиональный аудиомикшер, предназначенный для работы с камерами DSLR и видеокамерами. Он разработан с учетом максимальной мобильности, но при этом обеспечивает аудиозапись профессионального качества.

Описание

Микшер имеет один вход mini-XLR и два 3,5 мм для подключения микрофонов, а также возможность фантомного питания (48В) и гнездо для наушников. Микшер способен записывать высококачественные записи как в студии, так и на открытой местности.

Поставляется с двумя конденсаторными микрофонами.

Характеристики:

  • частотная характеристика - от 20 Гц до 20 кГц (+/- 0,5 дБ)
  • соотношение сигнал/шум - 82 дБ при 1 кГц, -30 дБ на входе
  • батарея - 9В (не входит в комплект)
  • размер - 9,5x6,5x3,5 см
  • вес - 156 г

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