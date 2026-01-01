E-IMAGE PM-527 Professional shotgun microphone middle 19*250 mm микрофон

Описание

Направленный микрофон-пушка E-IMAGE PM-527 Professional Shotgun Microphone

E-IMAGE PM-527 — это профессиональный короткий направленный микрофон (микрофон-пушка) для видео- и кинопроизводства. Он обеспечивает высокое качество звука благодаря гиперкардиоидной диаграмме направленности и широкому частотному диапазону.

Основные характеристики

Тип: Обратный электретный конденсаторный.

Обратный электретный конденсаторный. Диаграмма направленности: Гиперкардиоида.

Гиперкардиоида. Частотный отклик: 40 Гц – 16 кГц.

40 Гц – 16 кГц. Чувствительность: -35 дБ ± 3 дБ.

-35 дБ ± 3 дБ. Питание: 48 В DC, 2 мА (фантомное питание).

48 В DC, 2 мА (фантомное питание). Разъем: Позолоченный XLR (штекер XLRM).

Позолоченный XLR (штекер XLRM). Размер корпуса: Ø19 × 250 мм.

Ø19 × 250 мм. Материал корпуса: Алюминий.

Алюминий. Вес: 165 г.

Особенности и применение

Благодаря гиперкардиоидной направленности микрофон эффективно захватывает звук с фронтального направления и подавляет шумы с боков и сзади. Это делает его идеальным выбором для:

Интервью и репортажной съемки.

Кино- и видеопроизводства.

Озвучивания презентаций и лекций.

Съемки на открытом воздухе.

Позолоченный разъем XLR гарантирует надежную передачу звукового сигнала без потерь, а алюминиевый корпус обеспечивает прочность и легкость.

Для крепления микрофонов, используйте специальный крепеж ссылка