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E-IMAGE PM-527 Professional shotgun microphone middle 19*250 mm микрофон
E-IMAGE PM-527 Professional shotgun microphone middle 19*250 mm микрофон
E-IMAGE PM-527 Professional shotgun microphone middle 19*250 mm микрофон

E-IMAGE PM-527 Professional shotgun microphone middle 19*250 mm микрофон

E-IMAGE
Артикул: OLE-2529

Короткий микрофон с интерференционной лампой типа «пушка» предназначен для производства и трансляции видео. Превосходная направленность, высокая артикуляция согласных и подавление обратной связи. Широкий симметричный диапазон частотных откликов. Позолоченный разъем XLR обеспечивает идеальную передачу тока звуковой частоты.

Описание

Направленный микрофон-пушка E-IMAGE PM-527 Professional Shotgun Microphone

E-IMAGE PM-527 — это профессиональный короткий направленный микрофон (микрофон-пушка) для видео- и кинопроизводства. Он обеспечивает высокое качество звука благодаря гиперкардиоидной диаграмме направленности и широкому частотному диапазону.

Основные характеристики

  • Тип: Обратный электретный конденсаторный.
  • Диаграмма направленности: Гиперкардиоида.
  • Частотный отклик: 40 Гц – 16 кГц.
  • Чувствительность: -35 дБ ± 3 дБ.
  • Питание: 48 В DC, 2 мА (фантомное питание).
  • Разъем: Позолоченный XLR (штекер XLRM).
  • Размер корпуса: Ø19 × 250 мм.
  • Материал корпуса: Алюминий.
  • Вес: 165 г.

Особенности и применение

Благодаря гиперкардиоидной направленности микрофон эффективно захватывает звук с фронтального направления и подавляет шумы с боков и сзади. Это делает его идеальным выбором для:

  • Интервью и репортажной съемки.
  • Кино- и видеопроизводства.
  • Озвучивания презентаций и лекций.
  • Съемки на открытом воздухе.

Позолоченный разъем XLR гарантирует надежную передачу звукового сигнала без потерь, а алюминиевый корпус обеспечивает прочность и легкость.

Для крепления микрофонов, используйте специальный крепеж ссылка

Комплектация

  • Микрофон E-IMAGE PM-527 — 1 шт.
  • Поролоновая ветрозащита — 1 шт.
  • Адаптер с резьбовым отверстием 3/8" — 1 шт.
  • Аудиокабель XLR/XLR-M — 1 шт.

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