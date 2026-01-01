E-IMAGE PM-527 Professional shotgun microphone middle 19*250 mm микрофон

Направленный микрофон-пушка E-IMAGE PM-527 Professional Shotgun Microphone
E-IMAGE PM-527 — это профессиональный короткий направленный микрофон (микрофон-пушка) для видео- и кинопроизводства. Он обеспечивает высокое качество звука благодаря гиперкардиоидной диаграмме направленности и широкому частотному диапазону.
Основные характеристики
- Тип: Обратный электретный конденсаторный.
- Диаграмма направленности: Гиперкардиоида.
- Частотный отклик: 40 Гц – 16 кГц.
- Чувствительность: -35 дБ ± 3 дБ.
- Питание: 48 В DC, 2 мА (фантомное питание).
- Разъем: Позолоченный XLR (штекер XLRM).
- Размер корпуса: Ø19 × 250 мм.
- Материал корпуса: Алюминий.
- Вес: 165 г.
Особенности и применение
Благодаря гиперкардиоидной направленности микрофон эффективно захватывает звук с фронтального направления и подавляет шумы с боков и сзади. Это делает его идеальным выбором для:
- Интервью и репортажной съемки.
- Кино- и видеопроизводства.
- Озвучивания презентаций и лекций.
- Съемки на открытом воздухе.
Позолоченный разъем XLR гарантирует надежную передачу звукового сигнала без потерь, а алюминиевый корпус обеспечивает прочность и легкость.
Для крепления микрофонов, используйте специальный крепеж ссылка