Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Saramonic SR-SMC10 крепление антишок для микрофона пушка. Амортизирующее крепление, предназначенное для установки микрофона-пушки, с диаметром корпуса от 15 до 31 мм. SR-SMC11 может вращаться с помощью ручки блокировки на 150° в продольном направлении или на 360° в поперечном направлении.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter