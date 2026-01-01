Артикул: MTG-2746

Saramonic SR-SMC10 крепление антишок для микрофона пушка. Амортизирующее крепление, предназначенное для установки микрофона-пушки, с диаметром корпуса от 15 до 31 мм. SR-SMC11 может вращаться с помощью ручки блокировки на 150° в продольном направлении или на 360° в поперечном направлении.