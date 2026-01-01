images
Saramonic SR-SMC10 крепление антишок для микрофона пушка

Saramonic SR-SMC10 крепление антишок для микрофона пушка

Saramonic
Артикул: MTG-2746

Saramonic SR-SMC10 крепление антишок для микрофона пушка. Амортизирующее крепление, предназначенное для установки микрофона-пушки, с диаметром корпуса от 15 до 31 мм. SR-SMC11 может вращаться с помощью ручки блокировки на 150° в продольном направлении или на 360° в поперечном направлении.

Описание

Saramonic SR-SMC10 крепление антишок для микрофона пушка

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Видеообзор фотобокса Falcon Eyes Macro Cube со светодиодным освещением
Видеообзор фотобокса Falcon Eyes Macro Cube со светодиодным освещением
KOL love Phottix Nuada Ring 60 LED. Обзор
KOL love Phottix Nuada Ring 60 LED. Обзор
Видеоурок &quot;5 советов как сделать еду на фотографиях эффектной&quot;
Видеоурок "5 советов как сделать еду на фотографиях эффектной"
Лапки для моноподов. Сравнительный обзор
Лапки для моноподов. Сравнительный обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.